Українська телеведуча Маша Єфросініна прокоментувала скандальне інтерв’ю з блогером Сашою Пустовіт.

Вона зазначила, що відверта розмова з Сашою була не для рейтингів чи хайпу, а для того, щоб допомогти іншим сім’ям.

За словами Маші, після цієї історії кожен має зробити власні висновки.

– Ця історія – не для срачу, це історія – щоб всі зробили свої висновки. Всі коментарі – це і є біль кожної людини. Я ні про що не шкодую, не збрехала в жодному слові, у мене є позиція, і я як і раніше вважаю, що Саша сильна і відважна, що змогла заговорити. Я кілька разів перепитувала Сашу, чи правда вона хоче це робити. Це було її рішення. Ніхто ні на кого не тиснув, – сказала Маша.

Єфросініна вдячна Саші Пустовіт за її відвертість та відважність.

– Я знаю, скільки жінок мовчать. І хоча б вже через те, що вона розповіла все, я буду вдячна їй як жінка, як журналіст, як посол і борець з психологічним насиллям над жінками протягом багатьох років, – додала Єфросініна.

Нагадаємо, що Саша Пустовіт дала інтерв’ю, в якому розповіла про життя з Ігорем Пустовітом.

Вона зізналася, що неодноразово ставала жертвою емоційного насильства з боку чоловіка. Жінка вісім разів збирала речі, перш ніж вирішила остаточно припинити ці стосунки.

Пізніше Ігор Пустовіт розповів свою версію розлучення з Сашою. За його словами, блогер багато років приховувала від нього свою хворобу і принижувала в ліжку.

Саша та Ігор перебували у шлюбі протягом п’яти років, вони виховують двох синів.

Наразі пара не живе разом, а адвокати займаються процесом розлучення та врегулюванням всіх юридичних питань.