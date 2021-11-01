Злата Огневич вакцинировалась от Covid-19

Украинская певица и главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Злата Огневич сделала прививку от Covid-19.

Артистка опубликовала серию видео в Instagram-stories, в которых рассказала, что сделала первую прививку от коронавируса, однако какой именно вакциной — Огневич говорить не стала.

Певица призналась, что пошла на это из-за того, что без сертификата никуда не пускают.

— Невозможно быть полноправным членом общества в наши дни не имея паспорта о вакцинации. Как бы я не отпиралась, придется это сделать, — сказала Злата.

Артистка отметила, что сделала вакцину, которая позволяет путешествовать во все страны мира и признана международными стандартами.

— Из побочных эффектов может быть высокая температура… Может поболеть рука. Надеюсь, что у меня все будет мягко, поскольку я уже болела коронавирусом и сама болезнь протекала легко… Но даже если что-то будет не так, знайте, я вас всех люблю и мы прекрасно провели друг с другом время, — пошутила Злата.

Ранее Злата Огневич поделилась редким видео с мамой. Артистка попросила маму передать привет подписчикам, а также отметила, что давно не показывала ее в своих социальных сетях.

Напомним, совсем недавно стало известно, что Огневич перевезла родителей с Крыма. Теперь они живут под Киевом.