Билли Айлиш потеряла 100 тыс. подписчиков из-за фото груди

Американская певица Билли Айлиш призналась, что потеряла 100 тыс. подписчиков после того, как начала публиковать откровенные фото.

Артистка объяснила, что в начале карьеры, когда ей было 16-17 лет, она отказывалась демонстрировать публике свое тело.

Но с наступлением совершеннолетия начала публиковать откровенные снимки, которые не понравились многим подписчикам.

— Люди держатся за эти воспоминания и имеют привязанность. Но это не по-человечески. Я потеряла 100 тыс. подписчиков только из-за груди. Люди боятся большой груди, — высказалась певица.

Снимок, где Билли Айлиш позирует в полупрозрачной расстегнутой рубашке и ярком корсете, некоторые подписчики назвали слишком вульгарным.

Декольте звезды смутило тех, кто привык видеть ее в мешковатых костюмах в стиле оверсайз.

Недавно Билли Айлиш в нежном пышном платье позировала на красной дорожке Met Gala.

Образ артистки от модного дома Oscar de la Renta поразил присутствующих, поскольку он очень отличается от ее привычных нарядов.

В персиковом платье с корсетным лифом, открытыми плечами, пышной юбкой и длинным шлейфом Билли была похожа на Мэрилин Монро.

Более того, певица согласилась на это платье при условии, что команда Oscar de la Renta откажется от использования натурального меха.

Источник: Elle

Фото: Билли Айлиш