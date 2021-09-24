Билли Айлиш потеряла 100 тыс. подписчиков из-за фото груди

Американская певица Билли Айлиш призналась, что потеряла 100 тыс. подписчиков после того, как начала публиковать откровенные фото.
Артистка объяснила, что в начале карьеры, когда ей было 16-17 лет, она отказывалась демонстрировать публике свое тело.
Но с наступлением совершеннолетия начала публиковать откровенные снимки, которые не понравились многим подписчикам.
— Люди держатся за эти воспоминания и имеют привязанность. Но это не по-человечески. Я потеряла 100 тыс. подписчиков только из-за груди. Люди боятся большой груди, — высказалась певица.
Снимок, где Билли Айлиш позирует в полупрозрачной расстегнутой рубашке и ярком корсете, некоторые подписчики назвали слишком вульгарным.
Декольте звезды смутило тех, кто привык видеть ее в мешковатых костюмах в стиле оверсайз.
Недавно Билли Айлиш в нежном пышном платье позировала на красной дорожке Met Gala.
Образ артистки от модного дома Oscar de la Renta поразил присутствующих, поскольку он очень отличается от ее привычных нарядов.
В персиковом платье с корсетным лифом, открытыми плечами, пышной юбкой и длинным шлейфом Билли была похожа на Мэрилин Монро.
Более того, певица согласилась на это платье при условии, что команда Oscar de la Renta откажется от использования натурального меха.
Источник: Elle
Фото: Билли Айлиш