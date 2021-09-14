Известная певица Билли Айлиш появилась на Met Gala в платье от модного дома Oscar de la Renta. Образ артистки поразил присутствующих, так как очень отличается от привычных ее нарядов.

Билли Айлиш по красной дорожке прошлась в персиковом платье с корсетным лифом, открытыми плечами, пышной юбкой и длинным шлейфом. Образ она дополнила украшениями Cartier.

Однако это был не просто яркий выход, но и социальная акция. Ведь Билли Айлиш согласилась на это платье при условии, что команда Oscar de la Renta откажется от использования натурального меха.

— Для меня было честью носить это платье, зная, что в будущем Oscar de la Renta откажется от меха! Я очень рада, что вся команда услышала меня и внесла изменение, которое повлияет на всеобщее благо не только для животных, но и для нашей планеты и окружающей среды, — заявила Билли Айлиш.

Пользователи сети также бурно восприняли перевоплощение артистки. Ведь за день до этого на VMA Билли Айлиш появилась в привычном для себя наряде — мешковатом, закрытом платье и грубых ботинках. Но уже на Met Gala она блистала, как Мэрилин Монро. В сети больше всего Билли Айлиш сравнивали именно с ней.

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