Украинский певец Макс Барских признался, что в детстве страдал от физического насилия со стороны родителей.

По словам артиста, его могли ударить из-за плохих оценок в школе или беспорядка в комнате. Причины для рукоприкладства всегда были разными.

– Я знаю, что такое рукоприкладство. В подобных обстоятельствах росло много моих сверстников. Такая нездоровая постсоветская традиция передавалась из поколения в поколение, – сказал артист.

В детстве Барских не считал такое поведение родителей странным. Лишь с возрастом он понял, что физическое насилие в семье – это ненормально.

— Ненормально, когда родители дерутся, унижают друг друга, когда ремень или пинки становятся весомым аргументом в воспитании ребенка. Ненормально, когда окружающие видят это, но закрывают глаза и умалчивают, потому что это не их дело. Ненормально, когда в современном мире апеллируют словами “бьет или оскорбляет – значит, любит, потому что просто любовь бывает разной.” Это ненормально. Это не о любви. Это о физическом или психологическом насилии, — подчеркнул Макс.

Арстист добавил, что простил своих родителей и сейчас не держит на них зла. К слову, в школе Макс испытывал буллинг из-за худого телосложения, поэтому он долго стеснялся своего тела.

Однако его отношение к себе изменилось, когда худоба стала “фишкой” сценического образа.