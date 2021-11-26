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Сексуальность зашкаливает! Макс Барских показал клип Tequila Sunrise

26 ноября 2021, 11:56
Євгенія Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Сексуальность зашкаливает! Макс Барских показал клип Tequila Sunrise

Популярный украинский певец Макс Барских презентовал новый клип на англоязычную песню Tequila Sunrise.

Ролик получился очень кинематографичным, похожим на мюзикл. К слову, и песня достаточно не обычно звучит, как для репертуара Барских.

— Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге, — отметил Макс Барских.

Режиссер клипа Алан Бадоев отметил, что в работе они намеренно совместили кино и театральное повествование.

— Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне. В Tequila Sunrise, как никогда ранее, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет, — поделился Бадоев.

Кстати, когда смотришь клип складывается ощущение, что ты стал свидетелем достаточно откровенной постановки. Ролик хорошо цепляет внимание множеством сцен, которые рассмотреть за один рз довольно сложно.

— Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней, — отметила хореограф Анастасия Харченко.

Что пишут пользователи в комментариях:

  • Это бомба, браво всей команде, шедевр. Ты самый лучший певец. С удовольствием слушаю все песни.
  • Такие ролики приятно слушать и теперь буду ждать нового твоего клипа.
  • Вот это я понимаю реальный хит! Прослушала уже раз 10! Ты на высоте как всегда!
  • Прям вторая часть фильма Экстаз. Мелодия такая приятная, тягучая.
  • Каждый раз влюбляюсь в Макса и его песни! Работа, как всегда, проделана огромная, клип просто топ!
  • Клип на стиле это 100%! Приятная музыка для релакса!
  • Просто класс! Сексуальность видео зашкаливает! Песня огонь, как всегда, жаль смысл понятен только знающим английский.
  • Клип не похож на другие, реально получилось стильно! Макс, это крутая работа!
  • Макс отличительно выделяется среди нынешних молодых исполнителей, в его песнях значительно больше душевности и оригинальности. Этот клип стал не то чтобы неожиданностью, но очень порадовал.
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Кліп , Макс Барских
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