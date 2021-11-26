Популярный украинский певец Макс Барских презентовал новый клип на англоязычную песню Tequila Sunrise.

Ролик получился очень кинематографичным, похожим на мюзикл. К слову, и песня достаточно не обычно звучит, как для репертуара Барских.

— Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге, — отметил Макс Барских.

Режиссер клипа Алан Бадоев отметил, что в работе они намеренно совместили кино и театральное повествование.

— Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне. В Tequila Sunrise, как никогда ранее, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет, — поделился Бадоев.

Кстати, когда смотришь клип складывается ощущение, что ты стал свидетелем достаточно откровенной постановки. Ролик хорошо цепляет внимание множеством сцен, которые рассмотреть за один рз довольно сложно.

— Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней, — отметила хореограф Анастасия Харченко.

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