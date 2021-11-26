Популярный украинский певец Макс Барских презентовал новый клип на англоязычную песню Tequila Sunrise.
Ролик получился очень кинематографичным, похожим на мюзикл. К слову, и песня достаточно не обычно звучит, как для репертуара Барских.
— Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге, — отметил Макс Барских.
Режиссер клипа Алан Бадоев отметил, что в работе они намеренно совместили кино и театральное повествование.
— Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне. В Tequila Sunrise, как никогда ранее, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет, — поделился Бадоев.
Кстати, когда смотришь клип складывается ощущение, что ты стал свидетелем достаточно откровенной постановки. Ролик хорошо цепляет внимание множеством сцен, которые рассмотреть за один рз довольно сложно.
— Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней, — отметила хореограф Анастасия Харченко.
Что пишут пользователи в комментариях:
- Это бомба, браво всей команде, шедевр. Ты самый лучший певец. С удовольствием слушаю все песни.
- Такие ролики приятно слушать и теперь буду ждать нового твоего клипа.
- Вот это я понимаю реальный хит! Прослушала уже раз 10! Ты на высоте как всегда!
- Прям вторая часть фильма Экстаз. Мелодия такая приятная, тягучая.
- Каждый раз влюбляюсь в Макса и его песни! Работа, как всегда, проделана огромная, клип просто топ!
- Клип на стиле это 100%! Приятная музыка для релакса!
- Просто класс! Сексуальность видео зашкаливает! Песня огонь, как всегда, жаль смысл понятен только знающим английский.
- Клип не похож на другие, реально получилось стильно! Макс, это крутая работа!
- Макс отличительно выделяется среди нынешних молодых исполнителей, в его песнях значительно больше душевности и оригинальности. Этот клип стал не то чтобы неожиданностью, но очень порадовал.