Украинская певица Ани Лорак презентовала клип на новую песню Бачила. Это первая композиция певицы на украинском языке за последние 7 лет.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

— Каждая история любви – особенная и неповторимая. Ее нужно проживать, отдавать, чувствовать, быть живым. Но иногда любовь не проходит, и остается в тебе навсегда, приобретая другую форму существования… Откровенные признания становятся строчками, которые открывают сердца миллионов людей, — добавила знаменитость в Instagram.

В клипе Ани Лорак поет в зеленом платье, держа острый кинжал возле груди. На некоторых кадрах певица лежит в большой лодке, набитой растениями.

В ролике девушка также красуется в полупрозрачном платье и поет в окружении танцовщиц в белой одежде.

Поклонники моментально отреагировали на премьеру:

Браво! На украинском языке! Это шедевр, вы непревзойденная!

Аж не верится, что она запела на украинском языке! Это так греет душу! Хит на родном соловьином.

Лучшая, наконец-то песня на украинском!

Красивый клип и песня! Впрочем, как всегда. Спасибо!

Почему новость об украиноязычной песне от Ани Лорак воспринимается как звонок от бывшего через семь лет?

От такой мощной певицы очень ждала чего-то мощного! Но увы — типичное как и у всех? ничем не выделяющееся. Очень жаль.

Песня хорошая, но не хит.

Клип красивый, образы… Песня. Не берет за душу. Недоработана. Просто театральная постановка.

Что-то странно все полюбили украинский язык — и Лобода, и Лорак. Что-то не так в России?

Впрочем особо наблюдательные поклонники заметили сходство нового видео Ани Лорак с клипом Ирины Билык:

Похоже на клип Билык Я пливу у човні. А если она еще и плыть по реке будет…

Идея как в клипе Ирины Билык Я пливу у човні. Даже лодка и поза такая же!

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Стоит отметить, что авторами текста Бачила являются сама Ани Лорак и Егор Глеб. Российский музыкальный продюсер раньше довольно часто появлялся в компании Лорак, и им даже приписывали романтические отношения. Он на 15 лет младше знаменитости, и у него есть совместный сын с украинской певицей Tayanna, с которой они развелись в 2016 году.

Напомним, что Ани Лорак с дочкой Софией живут в России уже длительное время, последним хитом певицы на украинском была песня Мальви в 2014 году. Звезда также впервые за семь лет провела концерт в Украине. Выступление певицы состоялось 16 августа в одном из одесских клубов.