Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Срисовала клип Билык и вспомнила украинский: Ани Лорак презентовала новый трек

24 сентября, 11:18 Микола Олефіренко
Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак презентовала клип на новую песню Бачила. Это первая композиция певицы на украинском языке за последние 7 лет.

— Каждая история любви – особенная и неповторимая. Ее нужно проживать, отдавать, чувствовать, быть живым. Но иногда любовь не проходит, и остается в тебе навсегда, приобретая другую форму существования… Откровенные признания становятся строчками, которые открывают сердца миллионов людей, — добавила знаменитость в Instagram.

В клипе Ани Лорак поет в зеленом платье, держа острый кинжал возле груди. На некоторых кадрах певица лежит в большой лодке, набитой растениями.

В ролике девушка также красуется в полупрозрачном платье и поет в окружении танцовщиц в белой одежде.

Поклонники моментально отреагировали на премьеру:

  • Браво! На украинском языке! Это шедевр, вы непревзойденная!
  • Аж не верится, что она запела на украинском языке! Это так греет душу! Хит на родном соловьином.
  • Лучшая, наконец-то песня на украинском!
  • Красивый клип и песня! Впрочем, как всегда. Спасибо!
  • Почему новость об украиноязычной песне от Ани Лорак воспринимается как звонок от бывшего через семь лет?
  • От такой мощной певицы очень ждала чего-то мощного! Но увы — типичное как и у всех? ничем не выделяющееся. Очень жаль.
  • Песня хорошая, но не хит. 
  • Клип красивый, образы… Песня. Не берет за душу. Недоработана. Просто театральная постановка.
  • Что-то странно все полюбили украинский язык — и Лобода, и Лорак. Что-то не так в России?

Впрочем особо наблюдательные поклонники заметили сходство нового видео Ани Лорак с клипом Ирины Билык:

  • Похоже на клип Билык Я пливу у човні. А если она еще и плыть по реке будет…
  • Идея как в клипе Ирины Билык Я пливу у човні. Даже лодка и поза такая же!

Стоит отметить, что авторами текста Бачила являются сама Ани Лорак и Егор Глеб. Российский музыкальный продюсер раньше довольно часто появлялся в компании Лорак, и им даже приписывали романтические отношения. Он на 15 лет младше знаменитости, и у него есть совместный сын с украинской певицей Tayanna, с которой они развелись в 2016 году.

Читайте также:

В обнимку с Киркоровым: Ани Лорак похвасталась новой наградой в Москве

Напомним, что Ани Лорак с дочкой Софией живут в России уже длительное время, последним хитом певицы на украинском была песня Мальви в 2014 году. Звезда также впервые за семь лет провела концерт в Украине. Выступление певицы состоялось 16 августа в одном из одесских клубов.

Теги
Ані Лорак
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка