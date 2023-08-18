Украинская певица Тина Кароль гневно обратилась к россиянам прямо со сцены. Во время ее концерта прозвучали сигналы воздушной тревоги из-за активности вражеской авиации.

— Да пусть идут они в ж*пу, — прямо со сцены заявила артистка в микрофон.

Артистка любит выкладываться на полную, поэтому уже после выступления вышла на сцену, чтобы спеть на бис для своих фанатов. При этом, она уже успела переодеться, и платье сменила на топ, джинсы и пиджак. Кароль также вышла на сцену босиком, что и показала слушателям.

— Кого они собрались побеждать? Человека, который под тревоги отыграл концерт и выбежал босиком на сцену? Или тех людей, которые туда вернулись? — подписал ролик автор видео.

Впрочем, есть и те артисты, которые могут высказать свое недовольство одному из слушателей. К примеру в июле, Артем Пивоваров поскандалил с фанатом прямо со сцены. Так, певцу не понравились жесты, и он пригласил фаната выйти спеть вместо него на сцене. На словах все и закончилось, и музыкант продолжил развлекать толпу.