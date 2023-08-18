Українська співачка Тіна Кароль гнівно звернулася до росіян просто зі сцени. Під час її концерту пролунали сигнали повітряної тривоги через активність ворожої авіації.

– Та нехай ідуть вони в ср*ку, – просто зі сцени заявила артистка в мікрофон.

Артистка любить викладатися на повну, тому вже після виступу вийшла на сцену, щоб заспівати на біс для своїх фанатів. При цьому, вона вже встигла переодягнутися, і сукню змінила на топ, джинси і піджак. Кароль також вийшла на сцену босоніж, що і показала слухачам.

– Кого вони зібралися перемагати? Людину, яка під тривоги відіграла концерт і вибігла босоніж на сцену? Чи тих людей, які туди повернулися? – підписав ролик автор відео.

Утім, є й ті артисти, які можуть висловити своє невдоволення одному зі слухачів. Наприклад, у липні, Артем Пивоваров поскандалив із фанатом просто зі сцени. Так, співакові не сподобалися жести, і він запросив фаната вийти заспівати замість нього на сцені. На словах усе й закінчилося, і музикант продовжив розважати натовп.