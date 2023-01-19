18 января в Тбилиси завершилось прощание с грузинским актером и певцом Вахтангом Кикабизде, поддерживавшим Украину. Сегодня, 19 числа, его похоронят.

Гроб артиста и друга нашей страны украсили двумя флагами — украинским и грузинским. Возле разместили фото Вахтанга, а покругу положили венки из живых и искусственных цветов. Некоторые из них украшены сине-желтыми лентами, поскольку Кикабидзе никогда не скрывал своей любви к Украине.

Похоронят Вахтанга на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с матерью. Об этом сообщает Грузия-онлайн.

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Также говорится, что на прощание с певцом отправился министр культуры Украины Александр Ткаченко, который зачитает на прощальной церемонии в Большом концертном зале филармонии заявление президента Владимира Зеленского.

Напомним, 15 января стало известно, что Вахтанг Кикабидзе умер на 85-ом году жизни. Причина — неизвестна.

В 2013 году он стал заслуженным артистом Украины. С начала полномасштабного вторжения РФ выступил за нашу страну и осудил действия кровавого диктатора.