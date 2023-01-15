Умер грузинский певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает грузинское ТВ Мтавари Архи.

Правда, о причинах трагедии не сообщается.

Напомним, что Вахтанг — советский и грузинский певец, автор песен, киноактер, кинорежиссер, сценарист и политический деятель. В 2013 году он стан заслуженным артистом Украины, и с 2020 года был депутатом парламента Грузии.

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Кикабидзе с самого начала полномасштабного вторжения был на стороне Украины, критикуя Кремль и всячески поддерживая наш народ и защитников. Весной он говорил, что поражен героизмом украинцев, и критиковал других грузинских звезд за прокремлевскую позицию — под раздачу попала Тина Канделаки.

К примеру, в августе 2022 года Вахтанг направил деньги от концерта в Батуми на помощь украинским военным. Тогда он заявил, что у него болит сердце за Украину.