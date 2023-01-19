18 січня у Тбілісі завершилося прощання з грузинським актором та співаком Вахтангом Кікабізде, який підтримував Україну. Сьогодні, 19-го числа, його поховають.

Труну артиста та друга нашої країни прикрасили двома прапорами – українським та грузинським. Біля розмістили фото Вахтанга, а навкруги поклали вінки з живих та штучних квітів. Деякі з них прикрашені синьо-жовтими стрічками, оскільки Кікабідзе ніколи не приховував своєї любові до України.

Поховають Вахтанга на Верійському цвинтарі у Тбілісі поряд із матір’ю. Про це повідомляє Грузія-онлайн.

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Також говориться, що на прощання зі співаком вирушив міністр культури України Олександр Ткаченко, який зачитає на прощальній церемонії у Великій концертній залі філармонії заяву президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що Вахтанг Кікабідзе помер на 85-му році життя. Причина – невідома.

У 2013 році він став заслуженим артистом України. З початку повномасштабного вторгнення РФ виступив за нашу країну та засудив дії кривавого диктатора.