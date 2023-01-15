15 января стало известно о смерти грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе. Он получил признание в Грузии и Украине не только за свой талант, но и за свою политические взгляды. Так, Вахтанг активно поддерживал нашу страну и критиковал действия России, и это происходит еще с 2008 года после войны РФ с Грузией.

Тогда он отказался от российских наград и выступлений в Москве, и больше никогда не посещал РФ.

Как Кикабидзе поддерживал Украину — далее в материале.

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Не секрет, что война нашей страны с Россией началась еще в 2014 году. Тогда Вахтанг стал на сторону Украины. Артист заявлял, что пошел бы в АТО, будь он помоложе, чтобы с оружием в руках защищать земли свободной страны.

Певец активно критиковал власть РФ и не боялся делать это открыто — в 2014 году он назвал Путина человеком черной силы. Еще тогда Кикабидзе предупреждал ближайшие страны об опасности.

— Пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он – захватчик! Его правнукам будет стыдно называть его фамилию, – говорил актер в 2014 году.

В Кремле отреагировали на эти слова и внесли его в черный список. Грузинский артист был этому только рад.

В 2015 году он посвятил свой концерт в нашей столице Героям Небесной сотни, и не раз говорил, что Крым — это Украина.

В 2021 году он решил напомнить украинским артистам о том, что не стоит ездить выступать в Россию, которая напала на нашу страну.

Уже с 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину — с первых дней Вахтанг общался с россиянами и предупреждал их о последствиях.

Что касается поддержи нашей страны, то Кикабидзе не раз говорил, что восхищен нашей смелостью.

— Я хочу сейчас сказать украинцам, что преклоняюсь перед их героизмом. Перед гражданами Украины, правительством, Зеленским, — отметил артист.

За свою жизнь Вахтанг успел вписать свое имя в историю. Биографию Кикабидзе можно прочесть на Фактах ICTV.