Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о финансовых проблемах в семье. Звезда заявила, что из-за этого сейчас она со своей дочерью живет не в Украине.

В одном из последних интервью артистка заявила, что украинские звезды с начала полномасштабного вторжения России не имеют заработка. И хотя Тоня мечтает вернуться в Украину, сейчас она проживает в Великобритании, где спонсоры предоставили ей жилье. До этого певица проживала в Португалии, но учить язык было очень сложно.

— Заработка нет. Меня часто спрашивают, почему я за границей. Я говорю им представить, что у нас в семье трое артистов, у которых нет работы. А за коммуналку нужно платить, как и есть. Это просто выживание. Я поехала в Великобританию, у меня есть помощь. У нас с Арсеном нет бизнеса — мы все деньги вкладывали в наши песни и бизнес. Как быть дальше — не знаю, — призналась Матвиенко.

Не только у Тони проблемы с работой среди звезд — ранее Полякова заявила, что сама кормит двоих детей, пока муж в ТРО защищает нашу страну. Артистка даже думала открыть свой бизнес и открыть киоск, но это не ее ремесло.

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