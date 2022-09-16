Оля Полякова рассказала о новом бизнесе, а также о заработке во время войны. На сйомках общего с Машей Ефросининой проекте певица призналась, что сама зарабатывает на себя и своих двоих детей.

— Нашим звездам часто говорят, что они не должны зарабатывать, и нужно отдавать все деньги. Меня научил Андрей Данилко отвечать: у меня второй профессии нет. У меня двое детей, и мой муж сейчас ничего не зарабатывает — он в ТРО. И если в ВСУ немного и платят, то в территориальной обороне — нет. Я все это должна тащить, — призналась Полякова.

Оля добавила, что в Европе уже не платят тех гонораров, которые платили на свадьбах и корпоративах. Артистка также думала об открытии собственного дела.

— У меня возникали такие мысли. К примеру, лепить вареники. Мне мама говорила: Давай я продам квартиру в Виннице, мы купим с тобой киоск и будем делать там бистро украинское. Я уже начала это продумывать, ведь последние два месяца я без работы. Но я поняла, что через три месяца киоск прогорит, а мама останется без квартиры. Я не бизнесмен, я ремесленник, и умею дарить счастье, — считает артистка.

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Напомним, что сейчас младшая дочь Поляковой учится в платной школе в Лондоне. Примечательно, что обучение подразумевает и проживание на территории учебного заведения. Для украинцев сделали огромную скидку на обучение.