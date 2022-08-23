Певица Тоня Матвиенко получила почетное звание Заслуженной артистки Украины. Вручение прошло в киевском метро.
Указ президента про присвоения звания вышел еще год назад, однако тогда торжественного вручения не было.
— Сегодня держу в руках звание. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: Зато прибавка к пенсии будет. Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой страны! Все будет Украина, — написала Тоня.
Признается, звание вручили прямо во время саундчека, поэтому было неожиданно.
Поклонники кинулись поздравлять исполнительницу, отметив, что она заслужено стала Заслуженной артисткой Украины.
- Наконец-то, поздравляю! Заслужено.
- Когда-то ты переживала, что твое творчество никому не нужно, больше никогда не сомневайся в себе! Ты заслужила эту награду! Поздравляю!
- Поздравляю от всей души!
- Желаю дальнейших успехов!
- Искренне поздравляем! Любим и гордимся!
Однако нашлись и те, кто не разделил радости и выразил негодование.
- Лучше бы военных наградили и их семьи, которые ждут своих родных живыми.
- Награда? За что?
- Обычная домохозяйка, концертную деятельность не ведет, клипы не снимает, известна только как дочь Нины Матвиенко, которая и выхлопотала ей фейковое звание.
Стоит отметить, что у мамы Тони — Нины Матвиенко звание Заслуженной еще с 1978 года. Муж артистки, певец Арсен Мирзоян получил почетное звание в 2020 году.
Фото: Тоня Матвиенко