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Тоне Матвиенко в метро вручили звание Заслуженной артистки Украины

23 августа 2022, 14:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тоне Матвиенко в метро вручили звание Заслуженной артистки Украины

Певица Тоня Матвиенко получила почетное звание Заслуженной артистки Украины. Вручение прошло в киевском метро.

Указ президента про присвоения звания вышел еще год назад, однако тогда торжественного вручения не было.

— Сегодня держу в руках звание. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: Зато прибавка к пенсии будет. Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой страны! Все будет Украина, — написала Тоня.

Признается, звание вручили прямо во время саундчека, поэтому было неожиданно.

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Поклонники кинулись поздравлять исполнительницу, отметив, что она заслужено стала Заслуженной артисткой Украины.

  • Наконец-то, поздравляю! Заслужено.
  • Когда-то ты переживала, что твое творчество никому не нужно, больше никогда не сомневайся в себе! Ты заслужила эту награду! Поздравляю!
  • Поздравляю от всей души! 
  • Желаю дальнейших успехов!
  • Искренне поздравляем! Любим и гордимся!

Однако нашлись и те, кто не разделил радости и выразил негодование.

  • Лучше бы военных наградили и их семьи, которые ждут своих родных живыми.
  • Награда? За что?
  •  Обычная домохозяйка, концертную деятельность не ведет, клипы не снимает, известна только как дочь Нины Матвиенко, которая и выхлопотала ей фейковое звание.

Стоит отметить, что у мамы Тони — Нины Матвиенко звание Заслуженной еще с 1978 года. Муж артистки, певец Арсен Мирзоян получил почетное звание в 2020 году.

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Фото: Тоня Матвиенко

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