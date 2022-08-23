Певица Тоня Матвиенко получила почетное звание Заслуженной артистки Украины. Вручение прошло в киевском метро.

Указ президента про присвоения звания вышел еще год назад, однако тогда торжественного вручения не было.

— Сегодня держу в руках звание. Знаю, многие скептически относятся к подобным званиям, но, как шутит моя мама: Зато прибавка к пенсии будет. Искренне благодарна за отличие президенту нашей сильной и непобедимой страны! Все будет Украина, — написала Тоня.

Признается, звание вручили прямо во время саундчека, поэтому было неожиданно.

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Поклонники кинулись поздравлять исполнительницу, отметив, что она заслужено стала Заслуженной артисткой Украины.

Наконец-то, поздравляю! Заслужено.

Когда-то ты переживала, что твое творчество никому не нужно, больше никогда не сомневайся в себе! Ты заслужила эту награду! Поздравляю!

Поздравляю от всей души!

Желаю дальнейших успехов!

Искренне поздравляем! Любим и гордимся!

Однако нашлись и те, кто не разделил радости и выразил негодование.

Лучше бы военных наградили и их семьи, которые ждут своих родных живыми.

Награда? За что?

Обычная домохозяйка, концертную деятельность не ведет, клипы не снимает, известна только как дочь Нины Матвиенко, которая и выхлопотала ей фейковое звание.

Стоит отметить, что у мамы Тони — Нины Матвиенко звание Заслуженной еще с 1978 года. Муж артистки, певец Арсен Мирзоян получил почетное звание в 2020 году.

Фото: Тоня Матвиенко