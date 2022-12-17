Канадский режиссер Джеймс Кэмерон наконец развеял сомнения всех поклонников легендарного фильма Титаник. Он доказал, почему Джеку, роль которого исполняет Леонардо Ди Каприо, было суждено утонуть, а не спастись вместе с Роуз в исполнении Кейт Уинслет.

С момента выхода киноленты прошло 25 лет, однако режиссер до сих пор слышит от фанатов сомнения — неужели Джек не мог выжить после того, как Титаник пошел ко дну. Кэмерон с помощью эекспертов провел целое исследование, которое доказало, что — нет.

— Мы провели тщательную судебно-медицинскую экспертизу. Мы работали с экспертом по переохлаждению, который воспроизвел плот из фильма. Мы взяли двух каскадеров с таким же весом, как у Кейт и Лео, поместили датчики на них, поместили их в ледяную воду и проверили, смогут ли они выжить с помощью различных методов. Стало понятно, что оба никак не могли выжить. Только один мог выжить, — объясняет Кэмерон.

В фильме 1997 года Джек позволяет Роуз сесть на плот после того, как корабль Титаник затонул. Учитывая размер плота, поклонники фильма предположили, что оба персонажа могли выжить. Однако теперь их сомнения развеяны.

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