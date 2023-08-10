Названа официальная причина смерти внука американского актера Роберта Де Ниро — Леандро Де Ниро Родригеса.

19-летний юноша умер от токсичной комбинации запрещенных наркотиков. Ранее причиной называли несчастный случай.

На момент вскрытия в организме Леонардо были обнаружены фентанил, бромазолам, алпразолам, 7-аминоклоназепам, кетамин и кокаин.

Женщина по имени София Маркс, которая была арестована в связи с передозировкой покойного подростка, якобы предупредила его о таблетках с фентанилом, которые она, как полагают, продала ему.

Так, полицейские обнаружили переписку между ними за несколько дней до смерти внука актера. Также правоохранительные органы считают, что она могла продавать таблетки подросткам.

В начале июля стало известно, что внук Роберта Де Ниро умер. Тогда актер сказал, что эта трагическая новость его очень потрясла, а потому попросил дать время его семье, чтобы пережить эту утрату.