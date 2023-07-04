В семье Роберта Де Ниро случилось горе — умер внук легендарного актера. Леандро Де Ниро Родригесу было всего 19 лет. Причина смерти неизвестна.

Дрена Де Ниро, дочь Роберта, трогательно написала о потере сына.

— Ты был моей радостью и моим сердцем. Не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет всему миру. Я хотела бы, чтобы только любовь спасла тебя, — гласила надпись.

Мыслями о трагедии поделился и отец Леандро — художник Карлос Родригес, известный как Карлос Маре.

— Покойся в мире и вечном раю, мой дорогой мальчик. Словами не передать, какую радость он нам подарил, и какую потерю мы переживаем с семьей и друзьями, — сказал Карлос.

Ситуацию прокомментировал и сам Роберт Де Ниро. Артист признался, что новость о смерти внука его потрясла, и попросил дать его семье время, чтобы побыть наедине.

Известно, что Леонардо также хотел посвятить свою жизнь актерскому мастерству. В 2018 году он снялся в фильме Звезда родилась, появившись на экране вместе с Брэдли Купером и Леди Гагой.

В начале июня в украинской культуре также случилась потеря — умерла писательница Виктория Амелина. Смерть наступила из-за обстрела в Краматорске 27 июня, во время которого Виктория пострадала.