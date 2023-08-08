Умер возлюбленный американской актрисы Сандры Буллок, фотограф Брайан Рэндалл. Ему было 57 лет.

Рэндалл умер в субботу, 5 августа, после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

— Брайан решил сохранить свою борьбу с БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу. Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и поразительным медсестрам, которые стали нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами, — говорится в заявлении семьи Рэндалла.

БАС — это редкое генетическое заболевание центральной нервной системы, при котором поражаются двигательные нейроны. У людей с этим диагнозом со временем перестают работать мышцы рук и ног, языка.

Сандра и Брайан были вместе с 2015 года. Общих детей у них нет. В свою очередь, актриса воспитывает двоих приемных детей, а у Брайана есть дочь от предыдущих отношений.

Примечательно, что в 2022 году Буллок поставила на паузу актерскую карьеру, отметив, что хочет посвятить себя семье. Возможно, именно болезнь Брайана сподвигла ее на этот шаг.