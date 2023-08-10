Названо офіційну причину смерті онука американського актора Роберта Де Ніро – Леандро Де Ніро Родрігеса.

19-річний юнак помер від токсичної комбінації заборонених наркотиків. Раніше причиною називали нещасний випадок.

На момент розтину в організмі Леонардо були виявлені фентаніл, бромазолам, алпразолам, 7-аміноклоназепам, кетамін і кокаїн.

Жінка на ім’я Софія Маркс, яка була заарештована у зв’язку з передозуванням покійного підлітка, нібито попередила його про таблетки з фентанілом, які вона, як вважають, продала йому.

Так, поліцейські виявили листування між ними за кілька днів до смерті онука актора. Також правоохоронні органи вважають, що вона могла продавати таблетки підліткам.

На початку липня стало відомо, що онук Роберта Де Ніро помер. Тоді актор сказав, що ця трагічна новина його дуже вразила, а тому попросив дати час його родині, щоб пережити цю втрату.