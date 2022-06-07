Телеведущий и юморист Максим Галкин высмеял российских пропагандистов — Скабееву и Соловьева. Это произошло во время концерта артиста, который активно выступает в Израиле.

Видео с выступлением появилось на просторах Telegram.

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— Я говорю: Нет войне – они называют меня предателем. Они говорят: Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией. Для чего это нужно? Нравится, не нравится – НАТО расширяется, – сказал со сцены Галкин.

Таким образом, Максим высмеял слова Путина, который в контексте выполнения Минских соглашений дерзко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, процитировав русскую поговорку: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

Таким образом Максим высмеял слова Путина, который прокомментировал недовольство президента Украины Владимира Зеленского одним из пунктов Минских соглашения. Тогда президент РФ сказал — Нравится, не нравится — терпи, моя красавица.

Юморист также отметил, что вскоре российская пропаганда доберется и до других стран, в страхе нападая не только на Украину.

— Швеция тоже собирается в Альянс — ожидаются антискандинавские настрои. Скабеева будет сжигать альбом АВВА, а шведскую стенку и сауну переименуют в лазалку и сухопарку. Под запрет попадут также сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. А Соловьев будет стоять и орать Карлсон! – высказался по поводу будущего Галкин.

Артист активно поддерживает Украину в войне и осуждает действия России. Он заявил, что пожертвует часть денег часть заработанных денег с концертов украинским беженцам. После начала войны, он вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль.