Певица Тина Кароль поделилась впечатлениями о выступлении Alyosha и Юлии Саниной на Евровидении 2023, а также об изменениях в своем номере на сцене.

Так, выступление Alyosha в полуфинале Евровидения 2023, 9 мая, по мнению Кароль был просто фантастикой. Именно фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина открыла концерт впечатлила Тину.

— Санина — моя любовь. Просто очаровательна, выстояла на уровне! Горжусь. Как представлена страна на чужой сцене, большая благодарность, — заявила певица.

Впрочем, выступление Кароль пока только запланировано на финал Евровидения 13 мая, но артистка уже столкнулась с трудностями. Известно, что 11 мая Тина идет на вторую репетицию своего выступления — его пришлось немного изменить из-за проблем.

— Теперь выступление станет еще лучшим. Если судьба бросает вызов — принимай это и действуй. Не бойся ничего раньше, чем это произойдет, — заявила Кароль.

Напомним, что вместе с Тиной другие украинские артисты выступят в финале Евровидения 2023. Так, гостями на сцене будут Кalush Orchestra, Go_A, Джамала и Верка Сердючка.

Правда, певица Руслана не появится на сцене конкурса. После громкого скандала выяснилось, что артистка берет участие в перфомансах на Еврофесте, который проходит с 1 по 14 мая в Ливерпуле.