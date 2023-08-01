Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками болезненной для себя темой о жизни и смерти. Разоткровенничалась исполнительница на фоне того, что учитель ее 14-летнего сына Вениамина потерял мать.

Как рассказала Тина Кароль в своем Telegram-канале, она дружит с хедмайстером сына, а потому тот написал ей сообщение о том, что у него умер близкий человек. В этот момент артистка растерялась и не знала, что написать нормального, чтобы без штампов и типичных слов.

Она показала сообщение сыну и попросила написать что-то от себя, однако текст мальчика ее изрядно тронул.

— Читаю и начинаю реветь… Я поняла, почему ничего не могла написать, потому что боюсь говорить о смерти, потому что боль — это слабость для меня. Я запретила ее, вычеркнула, спрятала, сожгла. Остались угли, на которых нет эмоций. Я ненавидела, когда все ревели рядом и ныли мне в плечо. Все, о чем я мечтала, чтобы Веня воспринимал смерть как-то иначе и вот он написал то, что почувствовал, без помощи, — отметила Тина Кароль.

В сообщении Вениамин написал учителю слова соболезнования, а также то, что “смерть не всегда является плохой вещью”. Он объяснил это тем, что со смертью люди могут вспомнить жизни ушедших и их достижения.

Также Вениамин выразил уверенность в том, что мама его преподавателя была великой женщиной, ведь воспитала умного сына.