Пограничная служба запретила въезд в Украину 22-летней TikTok блогерше из Москвы, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Девушку задержали в аэропорту Жуляны, она прилетела в Киев рейсом из Варшавы. В ходе проверки пограничники выяснили, что летом этого года блогерша ездила в Крым незаконно построенным мостом через Керченский пролив.

— Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев установили, что в августе-сентябре этого года 22-летняя москвичка, которая является TikTok блогером, незаконно посетила Крым. На территорию временно оккупированного полуострова она въезжала на автомобиле через незаконно построенный мост через Керченский пролив, — сообщили пограничники.

За нарушение украинского законодательства девушке запретили въезд в Украину на три года и выписали штраф в размере 1 700 грн.

Если в течение этого периода она попытается снова въехать на территорию государства, запрет будет продлен до 10 лет. Из Украины россиянка должна вылететь ближайшим обратным рейсом.

Недавно СБУ запретила въезд в Украину российской певице Пелагее. Причиной стало несанкционированное посещение оккупированного Крыма.

Известно, что Пелагея была на полуострове не один раз. В августе 2021 года она выступала с сольным концертом в Севастополе, а также сидела в жюри фестиваля КВН Летний кубок чемпионов 2021.