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TikTok-блогерку з Москви розвернули на в’їзді в Україну та виписали штраф

17 Листопада 2021, 18:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
22-річній блогерці заборонили в'їзд в Україну
Джерело: Держприкордонслужба

Прикордонна служба заборонила в’їзд в Україну 22-річній TikTok блогерці з Москви, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

Дівчину затримали в аеропорту Жуляни, вона прилетіла до Києва рейсом із Варшави. Під час перевірки прикордонники з’ясували, що влітку цього року блогерка їздила до Криму незаконно збудованим мостом через Керченську протоку.

– Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту Київ встановили, що у серпні-вересні цього року 22-річна москвичка, яка є TikTok блогеркою, незаконно відвідала Крим. На територію тимчасово окупованого півострову вона в’їжджала автомобілем через незаконно збудований міст через Керченську протоку, – повідомили прикордонники.

За порушення українського законодавства дівчині заборонили в’їзд в Україну на три роки та виписали штраф у розмірі 1 700 грн.

Якщо протягом цього періоду вона спробує знову в’їхати на територію держави, заборону подовжать до 10 років. З України росіянка має вилетіти найближчим зворотним рейсом.

Нещодавно СБУ заробонила в’їзд в Україну російській співачці Пелагеї. Причиною стало несанкціоноване відвідування окупованого Криму.

Відомо, що Пелагея була на півострові неодноразово. У серпні 2021 року вона виступала з сольним концертом у Севастополі, а також сиділа у журі фестивалю КВН Літній кубок чемпіонів 2021.

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Джерело
Держприкордонслужба
Теги
TikTok , Анексія Криму , Блогер , Крим
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