Служба безпеки України заборонила російській співачці Пелагеї в’їзд в Україну. Причиною стало несанкціоноване відвідування окупованого Криму.
– Станом на сьогодні діє рішення про заборону в’їзду в Україну громадянці РФ Телєгіній П.С., – повідомили в СБУ.
Відомо, що Пелагея була в окупованому Криму неодноразово. У серпні 2021 року вона виступала з сольним концертом у Севастополі, а також сиділа у журі фестивалю КВН Літній кубок чемпіонів 2021.
А у 2018 році Пелагея брала участь у концерті з нагоди офіційного відкриття Кримського моста.
Пелагея родом із Новосибірська. Вона стала відомою завдяки унікальній манері виконання народних пісень і романсів у стилі фолк-рок.
Кілька сезонів Палагея була наставницею у російському вокальному шоу Голос. З 2015 року вона є членом журі КВН.
Нещодавно Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора Росії.
Документ має розглянути чинний президент України Володимир Зеленський, оскільки петиція вже набрала 25 тис. підписів.
У петиції пропонується заборонити гастролі російським артистам до повного повернення Криму та відновлення контролю над східними кордонами України.