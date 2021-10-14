Служба безпеки України заборонила російській співачці Пелагеї в’їзд в Україну. Причиною стало несанкціоноване відвідування окупованого Криму.

– Станом на сьогодні діє рішення про заборону в’їзду в Україну громадянці РФ Телєгіній П.С., – повідомили в СБУ.

Відомо, що Пелагея була в окупованому Криму неодноразово. У серпні 2021 року вона виступала з сольним концертом у Севастополі, а також сиділа у журі фестивалю КВН Літній кубок чемпіонів 2021.

А у 2018 році Пелагея брала участь у концерті з нагоди офіційного відкриття Кримського моста.

Пелагея родом із Новосибірська. Вона стала відомою завдяки унікальній манері виконання народних пісень і романсів у стилі фолк-рок.

Кілька сезонів Палагея була наставницею у російському вокальному шоу Голос. З 2015 року вона є членом журі КВН.

Нещодавно Ігор Кондратюк опублікував на сайті Офісу президента петицію про повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора Росії.

Документ має розглянути чинний президент України Володимир Зеленський, оскільки петиція вже набрала 25 тис. підписів.

У петиції пропонується заборонити гастролі російським артистам до повного повернення Криму та відновлення контролю над східними кордонами України.