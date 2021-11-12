Илье Варламову сняли запрет на въезд в Украину

Служба безопасности Украины не стала продлевать запрет на въезд в Украину российскому видеоблогеру Илье Варламову.

Срок пятилетнего запрета истек в начале ноября. В СБУ решили его не продлевать, однако заверили, что в случае въезда блогера в Украину его проверят на посещение временно оккупированных территорий. Если Варламов бывал на них, то ему вновь запретят въезд в нашу страну сроком на три года.

Сам Илья пока что никак не комментировал снятие запрета.

Стоит отметить, что недавно Илья Варламов обнародовал на своем YouTube-канале фильм о Украине, а именно — историю независимости.

Кинолента не только извращает и умалчивает важные факты, но и содержит элементы пропаганды.

Фильм не понравился украинцам и вызвал бурю негодования.

Напомним, что в 2017 году Илье Варламову был запрещен въезд в Украину сроком на пять лет. После этого он сообщил, что не бывал в Луганской или Донецкой областях, однако посещал оккупированный Россией Крым.

Однако в 2017 году после запрета на въезд Варламов написал в Twitter, что его пустили в Украину и он находится в Одессе.

Блогер снимает видео, большинство которых посвящено теме урбанистики. Также он известен фоторепортажами с акций политической оппозиции в России и в мире.