Американская телезвезда Кортни Кардашьян и ее жених-барабанщик Трэвис Баркер официально поженились.

Это произошло в Санта-Барбаре в штате Калифорния. Пару заметили в традиционной свадебной одежде в здании суда в центре города Анакапа, где также присутствовали родственники.

После церемонии пара оперативно уехала на черном классическом авто с откидным верхом, а вместо номерных знаков висели таблички Молодожены.

Travis Barker and Kourtney Kardashian — wedding photo shoot in Santa Barbara #celebspotted pic.twitter.com/XzrkkhN4E8 — Natalie stands with Ukraine ???? (@nataliechapino) May 15, 2022

Ранее в сети активно обсуждали новость о том, что Кортни и Трэвис поженились 4 апреля в Лас-Вегасе после премии Грэмми, которая прошла 3 апреля. Влюбленные устроили церемонию посреди ночи в свадебной часовне — тогда мужем и женой их объявил двойник американского певца Элвиса Пресли.

Позже Кардашьян призналась, что апрельская церемония не имела никакой силы — у пары не было на это лицензии.

Напомним, что Кортни и Трэвис объявили о помолвке еще в октябре 2021 года. Пара была знакома давно, но о чувствах стало известно только в конце 2020 года.

Еще одна знаменитость из семейства Кардашьян сейчас также получает удовольствие от отношений. Ким призналась, что нашла умиротворение с новым возлюбленным Питом Дэвидсоном.