Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс заявили о разводе после 27 лет брак, но о проблемах в отношениях стало известно еще до их официального заявления.

— Мы были благословлены тем, что прожили почти 3 десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Сейчас наш путь меняется, и мы решили разойтись, чтобы продолжить свой индивидуальный рост, — заявила пара.

Так, впервые предположения о разводе появились в январе, когда пара выставила на продажу свой дом, который ранее сдавали за $166 тыс. в месяц. Хью и Деб называли эту недвижимость домом мечты и потратили шесть лет на создание его именно таким, каким хотели его видеть.

Что касается брака, то один из инсайдеров заявил, что отношения уничтожила пандемия Covid-19. Их любовь якобы превратилась в дружбу за последние несколько лет, поэтому оставаться вместе они не видят смысла.

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— Они работали над этим и не могли вернуть все назад. В один момент Хью обнаружил, что все это не имеет той магии, которая была раньше. У Деб были такие же опасения и мысли, и расставание — лучший вариант, — заявил инсайдер.

В сентябре стало известно о распаде еще одной известно пары — Софи Тернер разводится после четырех лет брака. Как оказалось, актриса и ее муж, музыкант Джо Джонас, испытывают серьезные проблемы в отношениях.