Меган Маркл и принц Гарри поссорились с Викторией и Дэвидом Бекхэмами из-за конкуренции в СМИ. Это случилось еще в 2018 году, когда королевская пара решила устроить свадьбу.

О ссоре между звездными парами рассказал королевский биограф Том Боуэр. Он уверяет, что Гарри пришлось держаться подальше от своего приятеля-футболиста по просьбе Меган.

Пиком напряженных отношений приходился на октябрь 2018 года, когда герцог пригласил Дэвида на соревнования для раненых военнослужащих Invictus Games, а затем отказался общаться с ним на мероприятии.

Боуэр добавил, что Маркл была против мужской дружбы и недовольна тем фактом, что Виктория не хотела давать бесплатно одежду и аксессуары своего бренда.

Впрочем, семья Бекхэмов пытались наладить отношения — Виктория давала советы по макияжу. Сама Меган считает, что это нужно было для громких заголовков в СМИ. До свадьбы с Гарри семья футболиста принимала Меган в своем доме и обслуживала ее совершенно бесплатно.

В июле появились слухи о возможном расставании Меган и Гарри — паре пророчили крах. Принц отправился в Африку на съемки, где был отдельно от семьи и детей.