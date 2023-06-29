Принц Гарри и его жена Меган Маркл выехали из коттеджа Фрогмор в Виндзоре по приказу короля Чарльза III. Отец герцога прогнал их из королевского поместья шесть месяцев назад.

Все имущество Гарри было отправлено в Калифорнию, а ключи к поместью изъято.

Теперь пара официально осталась без недвижимости в Великобритании — скорее всего, Меган и ее мужу придется останавливаться у друзей или бронировать номер в отеле, когда они посетят страну в следующий раз.

Напомним, что герцога Сассекского выгнали из дворца после выхода скандальной книги о королевской семье, которую опубликовал сам принц. В ней он раскрывает тайны семьи, в том числе и указал на постоянную критику его и Меган Маркл.

Коттедж Фрогмор славится своим домашним очарованием — в нем есть целых пять спален. Примечательно, что он был отдан Елизаветой II Гарри и Меган в качестве свадебного подарка.

Впрочем, сейчас принц занят другими делами, которые вызывают много вопросов у общества. К примеру, Гарри хотел взять интервью у Путина и Трампа. Герцог хотел с ними затронуть тему детских травм в рамках подкаста для Spotify. Впрочем, пока видеоинтервью так и не появились в сети.