Финал шоу Україна має талант завершился на телеканале СТБ 25 декабря. По результатам зрительского голосования победителем проекта стал 14-летний певец Артем Фесько.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Артем поделился эмоциями и признался, на что потратит главный приз в размере 250 тыс. грн.

По словам Фесько, в финале он не надеялся на свою победу, поскольку всех участников считал достаточно сильными конкурентами.

– Мне очень приятно, что в этом шоу победил именно я. Очень благодарен людям, которые за меня голосовали и верили в меня. Они сделали очень большой вклад в мое будущее и мою мечту, – сказал Артем.

Вокалист планирует денежный приз потратить на развитие своего таланта. Артем не боится звездной болезни и уверен, что победа в шоу Україна має талант станет для него стимулом и дальше заниматься вокалом.

— Я всегда ко всем дружелюбен, всегда всем отвечаю и даже не переживаю по поводу звездной болезни. Я продолжу заниматься своим делом. Эта победа стала для меня стимулом идти выше, — сказал Фесько.

Артем добавил, что его призвание — оперное пение, но артист не исключает, что в будущем его можно будет услышать и на эстрадной сцене.

Напомним, что в финале Україна має талант Артем Фесько исполнил молитву Ave Maria и поразил судей и зрителей своим чистым и ангельским голосом.

Петь 14-летнего парня научила бабушка, директор музыкальной школы. Она с двух лет занималась с внуком. А поехать на шоу талантов предложил дедушка.

На кастинге Україна має талант Артем спел арию Lucia Di Lammermoor и песню Diva Dance из фильма Пятый элемент, которые известные сложностью исполнения.