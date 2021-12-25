Финал легендарного шоу Україна має талант завершился на телеканале СТБ 25 декабря. Победителем нового сезона проекта стал Артем Фесько, который поразил всю страну своим голосом.

Он исполнил молитву и поразил судей и зрителей чистым и ангельским голосом. В финале он заслужено набрал наибольшее количество голосов.

Артем признался, что петь научила его бабушка.

Пользователи сети уже успели отреагировать на громкий финал шоу Україна має талант. Многие зрители считают, что победу мальчик получил вполне заслужено:

Голос от бога! Абсолютно заслуженная победа! Поздравляю!

Артем — победитель. Талант от Бога. Невероятный талант. Нужно только хорошее образование и продюсера. Желаю огромной славы.

Талант от Бога. Вот и победитель. Большое спасибо бабушке!

Мурашки от такого пения, браво, Артем. Петровна воспитала золотого ребенка.

Голос ангела. Обожаю нежные голоса, желаю Артему творческих взлетов, найти хорошего наставника и продюсера.

Другие пользователи сети видят победителя шоу Україна має талант в других финалистах.

Для меня он неожиданный победитель. Как по мне, группа Zapal была лучшей.

Не знаю… Славный мальчик! Но меня не впечатлило сегодняшнее выступление.

Конечно, жителей села нужно поддерживать, но первое место притянуто за уши! А вот парень с Одессы года через 2-3 будет звучать на всех радиостанциях!

Очень средненько… Не победитель. Честно, разочарована финалом. Победил далеко не талант.

Финал шоу Україна має талант раскрыл не только имя победителя, но и впервые показал дуэт Евгения Кота вместе со своей женой Наталией Татаринцевой. Наталья исполнила проникновенный танец на пилоне, а Евгений спел песню Мачете Нежность. В конце выступления они вместе станцевали и поцеловались.