Фінал шоу Україна має талант завершився на телеканалі СТБ 25 грудня. За результатами глядацького голосування переможцем проекту став 14-річний співак Артем Фесько.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Артем поділився емоціями та зізнався, на що витратить головний приз у розмірі 250 тис. грн.

За словами Феська, у фіналі він не сподівався на свою перемогу, оскільки всіх учасників вважав досить сильними конкурентами.

– Мені дуже приємно, що в цьому шоу переміг саме я. Дуже вдячний людям, які за мене голосували і які в мене вірили. Вони зробили дуже великий внесок у моє майбутнє і мою мрію, – сказав Артем.

Вокаліст планує грошовий приз витратити на розвиток свого таланту. Артем не боїться зіркової хвороби і впевнений, що перемога у шоу Україна має талант стане для нього стимулом і далі займатися вокалом.

– Я завжди до всіх дружелюбний, завжди всім відповідаю і навіть не переймаюся щодо зіркової хвороби. Я буду продовжувати займатися своєю справою. Ця перемога стала для мене стимулом йти вище, – сказав Фесько.

Артем додав, що його покликання – це оперний спів, але артист не виключає, що у майбутньому його можна буде почути на естрадній сцені.

Нагадаємо, що у фіналі Україна має талант Артем Фесько виконав молитву Ave Maria і вразив суддів та глядачів своїм чистим та ангельським голосом.

Співати 14-річного хлопця навчила бабуся, директорка музичної школи. Вона з двох років займалася з онуком. А поїхати на шоу талантів запропонував дідусь.

На кастингу Україна має талант Артем заспівав арію Lucia Di Lammermoor та пісню Diva Dance з фільму П’ятий елемент, які відомі складністю виконання.