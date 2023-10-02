Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персоны

Воюет на стороне оккупантов: Коля Серга рассказал о брате из РФ

2 октября 2023, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Коля Сєрга
Источник: Коля Сєрга

Артист и военнослужащий Коля Серга рассказал о родственниках из РФ. Он поделился, что его двоюродный брат воюет на стороне оккупантов.

Коля рассказал, что родился в Украине, однако его сразу увезли в Россию. Там он прожил 3-4 года в детстве и около двух лет в осознанном возрасте. Сейчас у него в стране-агрессоре есть родственники, от которых с началом полномасштабной войны артист отрекся.

— Мамина родная сестра там живет и вся семья, ее дети, с которыми мы проводили детство в Черкассах у бабушки. Мой двоюродный брат, его зовут Сергеем, и он российский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщение, чтобы не выходили из домов, все будет хорошо. Я попросил маму, чтобы она послала его на**й, — подчеркнул Серга.

Коля добавил, что поддерживает связь с одним россиянином, имя которого раскрывать не стал.

Сейчас смотрят

Тот, по словам Серги, выехал из РФ и получил гражданство другой страны. Также с началом полномасштабной войны он периодически помогает украинцам.

Читайте также:
Коля СергаМудак! Коля Серга остро высказался о Потапе и Владе Яме

Теги
Коля Сєрга
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь