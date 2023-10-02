Артист и военнослужащий Коля Серга рассказал о родственниках из РФ. Он поделился, что его двоюродный брат воюет на стороне оккупантов.

Коля рассказал, что родился в Украине, однако его сразу увезли в Россию. Там он прожил 3-4 года в детстве и около двух лет в осознанном возрасте. Сейчас у него в стране-агрессоре есть родственники, от которых с началом полномасштабной войны артист отрекся.

— Мамина родная сестра там живет и вся семья, ее дети, с которыми мы проводили детство в Черкассах у бабушки. Мой двоюродный брат, его зовут Сергеем, и он российский военнослужащий. Он в начале полномасштабной войны написал маме сообщение, чтобы не выходили из домов, все будет хорошо. Я попросил маму, чтобы она послала его на**й, — подчеркнул Серга.

Коля добавил, что поддерживает связь с одним россиянином, имя которого раскрывать не стал.

Сейчас смотрят

Тот, по словам Серги, выехал из РФ и получил гражданство другой страны. Также с началом полномасштабной войны он периодически помогает украинцам.