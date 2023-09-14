Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. Евпаторию атаковали беспилотники, обломки одного из которых упали возле жилых домов.

После в росСМИ стала появляться информация, что на нем написаны слова благодарности певице-предательнице, а именно: Ани Лорак, спасибо за борт.

На уламках безпілотника, який впав у Євпаторії написано подяку Ані Лорак

А вона ще щось там спростовувала, що не допомагає нищити русню.

Станція Дюківська. pic.twitter.com/FkX09HCVOT — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) September 14, 2023 Сейчас смотрят

Украинцы не прошли мимо такой надписи на беспилотнике и стали троллить молчунью, говоря, что она якобы помогает ВСУ. Тем самым вызывая сомнения у россиян по поводу Ани Лорак, ведь часть из них действительно думает, что их любимая артистка помогает армии родной страны.

Спасибо фонду Ани Лорак за сегодняшний беспилотник по Крыму.

Когда Ани Лорак заявила: Это противоречит всему тому, во что я верю, она имела в виду, что больше любит именно управлять своими дронами, а не давать их кому-то.

Спасибо Ани Лорак за помощь! Не словом, а делом.

Благодарим Ани Лорак за Евпаторию.

Нет, ну молодец! Я бы еще ей официальную грамоту и благодарность выразил.

Ани Лорак — такой классный меценат. И почему ее постоянно гнобили. Это наш тыловик.

Все-таки может, когда захочет, — пишут в соцсетях украинцы.

К слову, это уже не первый раз, когда Ани Лорак благодарят за “помощь” ВСУ. Еще в мае после атаки дронов по Москве в сети активно стали распространять фото с обломками одного из беспилотников, на котором видна наклейка с именем Ани Лорак и надписью Фонд мести.

Благодаря таким выпадам граждане страны-агрессора стали сомневаться в певице и ее верности им, а потому Ани Лорак оправдалась перед россиянами за “помощь ВСУ”.

Предательница сказала, что ее приводит в шок количество лживой информации и что она вне политики, а помогает лишь сиротам и переселенцам, военная помощь — не ее. Однако после таких обломков беспилотников россиянам и вправду стоит задуматься, нужна ли им такая артистка.