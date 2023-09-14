Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. Евпаторию атаковали беспилотники, обломки одного из которых упали возле жилых домов.
После в росСМИ стала появляться информация, что на нем написаны слова благодарности певице-предательнице, а именно: Ани Лорак, спасибо за борт.
На уламках безпілотника, який впав у Євпаторії написано подяку Ані Лорак
А вона ще щось там спростовувала, що не допомагає нищити русню.
Станція Дюківська. pic.twitter.com/FkX09HCVOT
— Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) September 14, 2023
Украинцы не прошли мимо такой надписи на беспилотнике и стали троллить молчунью, говоря, что она якобы помогает ВСУ. Тем самым вызывая сомнения у россиян по поводу Ани Лорак, ведь часть из них действительно думает, что их любимая артистка помогает армии родной страны.
- Спасибо фонду Ани Лорак за сегодняшний беспилотник по Крыму.
- Когда Ани Лорак заявила: Это противоречит всему тому, во что я верю, она имела в виду, что больше любит именно управлять своими дронами, а не давать их кому-то.
- Спасибо Ани Лорак за помощь! Не словом, а делом.
- Благодарим Ани Лорак за Евпаторию.
- Нет, ну молодец! Я бы еще ей официальную грамоту и благодарность выразил.
- Ани Лорак — такой классный меценат. И почему ее постоянно гнобили. Это наш тыловик.
- Все-таки может, когда захочет, — пишут в соцсетях украинцы.
К слову, это уже не первый раз, когда Ани Лорак благодарят за “помощь” ВСУ. Еще в мае после атаки дронов по Москве в сети активно стали распространять фото с обломками одного из беспилотников, на котором видна наклейка с именем Ани Лорак и надписью Фонд мести.
Благодаря таким выпадам граждане страны-агрессора стали сомневаться в певице и ее верности им, а потому Ани Лорак оправдалась перед россиянами за “помощь ВСУ”.
Предательница сказала, что ее приводит в шок количество лживой информации и что она вне политики, а помогает лишь сиротам и переселенцам, военная помощь — не ее. Однако после таких обломков беспилотников россиянам и вправду стоит задуматься, нужна ли им такая артистка.