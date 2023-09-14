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Она наш тыловик. Ани Лорак благодарят за атаку беспилотниками по Евпатории

14 сентября 2023, 12:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ані Лорак
Источник: Ани Лорак

Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. Евпаторию атаковали беспилотники, обломки одного из которых упали возле жилых домов.

После в росСМИ стала появляться информация, что на нем написаны слова благодарности певице-предательнице, а именно: Ани Лорак, спасибо за борт. 

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Украинцы не прошли мимо такой надписи на беспилотнике и стали троллить молчунью, говоря, что она якобы помогает ВСУ. Тем самым вызывая сомнения у россиян по поводу Ани Лорак, ведь часть из них действительно думает, что их любимая артистка помогает армии родной страны.

  • Спасибо фонду Ани Лорак за сегодняшний беспилотник по Крыму.
  • Когда Ани Лорак заявила: Это противоречит всему тому, во что я верю, она имела в виду, что больше любит именно управлять своими дронами, а не давать их кому-то.
  • Спасибо Ани Лорак за помощь! Не словом, а делом.
  • Благодарим Ани Лорак за Евпаторию.
  • Нет, ну молодец! Я бы еще ей официальную грамоту и благодарность выразил.
  • Ани Лорак — такой классный меценат. И почему ее постоянно гнобили. Это наш тыловик.
  • Все-таки может, когда захочет, — пишут в соцсетях украинцы.

К слову, это уже не первый раз, когда Ани Лорак благодарят за “помощь” ВСУ. Еще в мае после атаки дронов по Москве в сети активно стали распространять фото с обломками одного из беспилотников, на котором видна наклейка с именем Ани Лорак и надписью Фонд мести.

Благодаря таким выпадам граждане страны-агрессора стали сомневаться в певице и ее верности им, а потому Ани Лорак оправдалась перед россиянами за “помощь ВСУ”.

Предательница сказала, что ее приводит в шок количество лживой информации и что она вне политики, а помогает лишь сиротам и переселенцам, военная помощь — не ее. Однако после таких обломков беспилотников россиянам и вправду стоит задуматься, нужна ли им такая артистка.

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