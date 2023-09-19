Ани Лорак оправдали в России после обвинений в помощи ВСУ. Теперь россияне извиняются за травлю звезды, и попытки отменить ее концерты и участие в местных шоу по ТВ.

О том, что Лорак чиста перед законом России, заявил Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он добавил, что артистка стала жертвой политического режима Украины, и больше они ее проверять не будут.

— По факту к ней вопросов нет… Надеюсь, Лорак действительно душой с Россией и точно не в политике. Ну, а то, что пишут, я думаю, что много о ком можно писать, но нужны подтверждения. В дальнейшем мы тоже будем внимательными к вбросам, — заявил Бородин.

Таким образом местный чиновник извинился перед артисткой, хотя ранее обвинял ее в помощи ВСУ и пытался отменить ее концерт 27 сентября в Москве — на день рождение Лорак. Тогда в прокуратуру была подана жалоба с утверждением, что звезда родом из Украины и может свой заработок отправлять на родину.

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К тому же, 14 сентября наш беспилотник ударил по Евпатории, и на нем были написаны слова благодарности Ани Лорак.

Напомним, что ранее россияне затравили артистку после появления в талант-шоу на российском государственном канале. Ее называли предателем и считали, что таким не место на телевидении.