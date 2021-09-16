Российская певица МакSим показала первые фото после медикаментозной комы и выписки из больницы.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала серию фотографий, на которых позирует вместе со старшей дочерью Александрой. Кадры были сделаны во время семейной прогулки в парке.

На первом фото МакSим сидит на качелях, а Александра нежно целует маму в щечку.

Поклонники певицы отметили, что во время пребывания в медикаментозной коме МакSим очень похудела. В комментариях они выразили свое удивление, а также пожелали звезде крепкого здоровья.

Такая худенькая, как фарфоровая кукла.

Такая хрупкая, даже в белом.

Вы так похудели. Здоровья вам!

Какая вы худенькая!

Как же замечательно, когда дочь рядом с мамой.

Красавица! Никогда больше не болей, пусть все плохое тебя обходит стороной.

Искренне рад за вас! Красавицы.

Волновалась за вас! Берегите себя, — пишут в сети.

МакSим призналась, что сейчас весит 43 килограмма, но быстро набирает вес и восстанавливает свою физическую форму.

Недавно стало известно, что МакSим дважды пережила остановку сердца во время медикаментозной комы. В это время жизнедеятельность звезды поддерживал аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца.

По словам МакSим, находясь в коме, она оказалась в совершенно другой реальности, которая не похожа сон.

Напомним, что в июне 2021 года 38-летнюю МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

За несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели звезду в медикаментозную кому.

В начале августа директор МакSим сообщил, что певица пришла в себя, а ее состояние улучшилось. Спустя десять дней артистку выписали из больницы и она продолжила реабилитацию дома.