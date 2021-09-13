Російська співачка МакSим розповіла, що у неї двічі зупинялося серце під час медикаментозної коми, в якій вона перебувала півтора місяця.

В інтерв’ю Ксенії Собчак зірка зізналася, що всі чутки про її тяжкий стан здоров’я не були перебільшенням.

– Всі ускладнення, які могли бути, були. І кровотеча, і септичний шок, і щодня лікарі змінювали стратегію порятунку, нічого не виходило. Коли я прийшла до тями, мені розповіли, що у мене двічі зупинялося серце. Був підключений апарат ЕКМО, а він замінює роботу серця. Якби його не було, нічого б не вийшло, – поділилася зірка.

За словами МакSим, перебуваючи в комі, вона опинилася в абсолютно іншій реальності.

– Це не було схоже на сон. Мені здається, що кожен бачить щось своє. Я почувалася неначе в польоті, мені було добре, якийсь захід сонця, тепло. Раптом почула голос свого духівника і сказала йому: “Батюшка, я вмираю, мені добре”. Хоча коли лягала в лікарню, я зовсім не збиралася вмирати! Думала, зараз мене швиденько вилікують… А в комі раптом з’явилося прийняття і спокій, страху смерті не було, – розповіла співачка.

МакSим зазначила, що після виходу з коми вона швидко набирає вагу та відновлює свою фізичну форму. Зараз співачка важить 43-44 кілограми.

Нагадаємо, що у червні 2021 року 38-річну МакSим госпіталізували із пневмонією та 40% ураженням легень. Їй раптово стало зле після одного з концертів, проте тест на коронавірус показав негативний результат.

За кілька днів стан зірки погіршився, тому лікарі ввели МакSим у медикаментозну кому.

3 серпня ЗМІ почали писати, що МакSим самостійно дихає через кисневу маску. Лікарі відключили Марину Максимову від ЕКМО, а її стан поліпшився. Згодом співачку виписали з лікарні і вона продовжила свою реабілітацію вдома.

Фото: Наталі Кожевнікова