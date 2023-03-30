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Он мне не может смотреть в глаза: Алина Паш заявила, что не уважает солиста Kalush Orchestra Олега Псюка

30 марта 2023, 10:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Алина Паш

Певица Алина Паш заявила, что не уважает фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка. Конфликт между артистами произошел еще во время нацотбора на Евровидение 2022, с которого исполнительницу дисквалифицировали.

Так, по словам Алины, с Олегом они в плохих отношениях.

— Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. Имею ввиду, что на нацотборе Евровидения не смотрел, когда я пыталась перед всем этим поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне нравятся, они со мной общались, — поделилась Паш.

Добавляет, несмотря на недоразумения с Олегом, ей нравится творчество Kalush Orchestra.

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— Я им плюсую за это. Это помогает вытеснять из плейлистов людей русскую музыку… Это просто, пожалуй, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общение, мне не нравится его манера. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто забрасывала галимыми словами без мата. Вот и все, так бывает, — призналась Алина.

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Напомним, что после финала нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш оказалась в центре скандала из-за поддельной справки о законном пересечении границы с Крымом в 2015 году.

В результате артистка отказалась от участия в конкурсе, а Суспільний мовник заявил о дисквалификации Паш из-за поддельного документа.

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