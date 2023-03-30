Певица Алина Паш заявила, что не уважает фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка. Конфликт между артистами произошел еще во время нацотбора на Евровидение 2022, с которого исполнительницу дисквалифицировали.

Так, по словам Алины, с Олегом они в плохих отношениях.

— Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. Имею ввиду, что на нацотборе Евровидения не смотрел, когда я пыталась перед всем этим поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне нравятся, они со мной общались, — поделилась Паш.

Добавляет, несмотря на недоразумения с Олегом, ей нравится творчество Kalush Orchestra.

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— Я им плюсую за это. Это помогает вытеснять из плейлистов людей русскую музыку… Это просто, пожалуй, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общение, мне не нравится его манера. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто забрасывала галимыми словами без мата. Вот и все, так бывает, — призналась Алина.

Напомним, что после финала нацотбора на Евровидение 2022 Алина Паш оказалась в центре скандала из-за поддельной справки о законном пересечении границы с Крымом в 2015 году.

В результате артистка отказалась от участия в конкурсе, а Суспільний мовник заявил о дисквалификации Паш из-за поддельного документа.