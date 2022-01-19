В сети появилось редкое фото украинской певицы Тины Кароль с семьей.

На фан-странице звезды в Instagram обнародовали кадр, на котором Тина позирует с родителями, родным братом и сыном. На фотографии можно увидеть, как Кароль вместе с близкими просматривает фото или видео на ноутбуке.

– Семья, – лаконично подписали кадр.

Фото было сделано несколько лет назад, ведь на нем Вениамин еще очень маленький.

Снимок понравился поклонникам Тины Кароль. Некоторые фанаты отметили, что раньше никогда не видели эту фотографию, поскольку певица очень редко делится снимками из семейного архива.

А некоторые отметили, что в кадре не хватает покойного мужа исполнительницы – Евгения Огира. Напомним, что он скончался в 2013 году от рака желудка.

Дружная семья! Удачи!

Впервые вижу это потрясающее фото!

Такие классные!

Жени не хватит.

Нет никого дороже семьи!

Какое теплое фото!

Лучшие, – пишут в комментариях.

Недавно Тина Кароль призналась, что у нее нет настоящих друзей. Звезда не любит делиться секретами и является очень закрытым человеком.

После смерти мужа Тина научилась рассчитывать только на себя, но певица хотела бы научиться по-настоящему дружить.