Одна из самых известных и титулованных певиц Украины Тина Кароль 25 января празднует свое 37-летие.

Ее творческая карьера стартовала в 2005 году. Именно тогда она ярко о себе заявила на конкурсе Новая волна. С того времени Тина Кароль подарила нам множество хитов. Среди ее релизов — и танцевальные треки, и трогательные, и признание в любви.

Еще одной чертой Тины Кароль было то, что она крайне удачно подчеркивала свои релизы личным стилем. На Евровидении она зажигала под Show Me Your Love в легком белом платье.

Во времена альбома 9 жизней (Шиншилла, Radio Baby, Не бойся) у Тины были экстравагантные и яркие образы.

В 2013 году в семье Тины Кароль произошла трагедия — умер ее муж Евгений Огир. С того момента не только личная жизнь артистки кардинально изменилась, но и ее творчество. Подтверждение тому — пластинка Помню (2014) в память о возлюбленном. Сама Тина называла этот альбом историей любви между двумя мирами. В рамках альбома выходят два сингла: Помню и Жизнь продолжается. Образы Тины в этот период становятся более женственными, сдержанными.

Эту линию она поддерживает, выпуская синглы Сдаться ты всегда успеешь, Я все еще люблю.

В этот период, кстати, появляется и красная помада от Тины Кароль. На большинстве публичных выходов она использует макияж, в котором акцент — именно на красных губах.

2017 год, альбом Интонации и одноименный музыкальный фильм.

— Образ Тины Кароль — сильный и нежный одновременно. Это моя душа, певица внутри меня, для которой отдавать — это миссия, — так о себе тогда говорила Кароль.

Вечернее платье, уместное декольте, яркие губы, идеальная укладка золотистых волос, а также некое напыление лоска — образ артистки, который она довольно долго нам демонстрировала. Но 2021 год все поменял.

Первым сигналом стала дерзкая фотосессия для журнала Vogue. Тогда все СМИ (чего греха таить, и мы в том числе) то и дело писали о ярком образе артистки.

И тут как гром среди ясного неба — сразу два сингла: Скандал и Красиво, в которых Тина Кароль изменилась в глазах публики очень сильно. Облегающие, прозрачные и не очень комбинезоны, небрежный пучек и боди.

Подкрепила свой новый виток в творчестве и стиле Кароль выступлением на Atlas Weekend.

В целом Тина на протяжении всей жизни могла вместить в свой облик частичку своего Я, не стесняясь и не боясь. Ведь, когда следят за каждым твоим шагом, бывает боязно лишний раз открываться. Однако нам точно стоит поучиться у нее самовыражению через одежду и аксессуары.

Тину Кароль — с днем рождения, а мы вспомним последние самые яркие образы певицы.