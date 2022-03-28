В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения кинопремии Оскар 2022. Во время мероприятия голливудские звезды поддержали наше государство и весь украинский народ, который продолжает бороться за свою свободу и независимость.

Одним из жестов в поддержку Украины были сине-желтые значки, с которыми знаменитости вышли на красную дорожку. Таким образом свою солидарность с украинским народом продемонстрировали:

актер Бенедикт Камбербетч;

звезда Игры престолов и Аквамена Джейсон Момоа;

режиссер Фрэнсис Кополла;

композитор и автор хитов Дайан Уоррер;

монтажер Джо Уокер.

актриса Лив Ульман.

Также немало гостей Оскара надели синие ленты с хештегом #withrefugees, чтобы поддержать украинских беженцев. В частности, итальянский режиссер Паоло Соррентино с женой и детьми, композитор Диана Уоррен, актриса Юн Е Чжон, Сэмюэл Л. Джексон, Джейми Ли Кертис.

Кроме этого, на премии Оскар 2022 почтили минутой молчания всех жертв российско-украинской войны в Украине. Впоследствии на черном экране появился QR-код и сообщение с призывом поддержать нашу страну любым доступным способом.

Следует отметить, что выступления Владимира Зеленского, которого ждали украинские зрители, не было.

Ранее режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать Оскар, если президенту Украины не дадут слово на премии. Более того, он сказал, что в этом случае готов публично уничтожить свою статуэтку.