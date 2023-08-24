Шведская компания H&M заявила о возвращении на рынок Украины. Это произойдет спустя полтора года полномасштабной войны, которую развязала Россия — в ноябре.

Об этом заявили представители модного бренда одежды. Правда, это уже будет ближе в 2024 году — летних коллекций при открытии точно не стоит ждать на прилавках.

— Благодаря коммуникациям с партнерами и властями планируется снова открыть большинство магазинов бренда с ноября 2023 года, — сообщается на сайте компании.

Прямо сейчас ведутся работы по подготовке к открытию. В H&M отметили, что безопасность сотрудников будет в приоритете. Поэтому далеко не все магазины могут возобновить работу — откроют двери там, где будут соблюдены все требования безопасности.

Помимо возврата на рынок Украины, компания также хочет помочь восстановить нашу инфраструктуру, принимая участие в программах помощи.

Напомним, что на момент полномасштабного вторжения в Украине было всего 8 магазинов H&M — в Харькове, Киеве и Львове.

Другие огромные корпорации уже успели вернуться на рынок Украины даже в условиях войны и активно наращивают свой бизнес. К примеру, McDonald’s открывает новые рестораны, а не только восстанавливает работу тех, которые радовали украинцев до 24 февраля 2022-го.