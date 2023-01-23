Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вызвала фурор в сети и на неделе высокой моды в Париже своим нарядом. Она появилась на показе бренда Schiaparelli в черном бархатном платье с головой льва в полную величину.

Как оказалось, головы животных — один из предметов из новой коллекции модного дома Schiaparelli. Помимо льва на платье Кайли Дженнер, можно было увидеть головы волка и леопарда на моделях.

По словам креативного директора бренда Дэниеля Розберри, таким образом он хотел сделать отсылку к Божественной комедии Данте Алигьери, где леопард, лев и волк олицетворяют самые большие пороки человека.

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Стоит отметить, что головы животных были выполнены из пены и искусственной кожи и меха, однако имеют очень реалистический вид.

Пользователи сети раскритиковали наряд Дженнер и в целом коллекцию, где присутствуют животные.

Это неправильно во многих смыслах, мне жаль. Красиво, но лица животных принадлежат животным. Это оставляет неправильное представление о роли, которую играют эти славные существа. А вы бы хотели, чтобы кто-то гулял с вашей головой на плече?

Это платье не только ужасное, но и прославляет трофейную охоту.

Надо ли вообще говорить, почему это непристойно?

Символ жестокого обращения с животными.

Носить голову животного, находящегося в списке под угрозой исчезновения, это чистое зло, а не высокая мода или кутюр.

Позор!

Зачем использовать головы животных для моды? Это просто неправильно. Это просто ужасно! — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, многие бренды сейчас массово отказываются от использования натурального меха, поскольку в наше время это недопустимо.