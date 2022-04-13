Российский комик Нурлан Сабуров доказал, что дно у шоу-бизнеса РФ находится даже ниже, чем нам кажется. Сейчас так называемый юморист пребывает с туром в США (ведь самое время шутить, когда твоя страна убивает людей).

На сцену к Нурлану Сабурову вышла девушка в белом платье с красными пятнами, задав вопрос об Украине. Внешний вид девушки символизировал кровавые убийства мирных украинцев, которые совершает Россия. Но Сабуров решил пошутить, что у девушки месячные.

Начнем с того, что с 24 февраля Сабуров и слова не сказал о полномасштабном вторжении РФ в Украину. Тут и понятно, его смелости и интеллектуального развития хватает только, чтобы матами издеваться над гостями ЧБД и самодовольно юморить вокруг слова “член” и унижения жены. Однако выходка в США переходит любые рамки человечности.

И самое кошмарное, наверное, даже не сама шутка от малообразованного комика, а то, что в зале потом раздался смех. Причем, давайте смотреть правде в глаза, американцам все равно, кто такой Сабуров, и никто на его концерт не пойдет. На него пойдут российские мигранты, которым нравится смеяться над убийствами украинцев. Это еще один балл в копилку того, что не только Владимир Путин поддерживает войну, а и весь российский народ, где бы он ни был.

Автором перфоманса выступила художница из Черновцов Юлия Косивчук, уже много лет проживающая в США. Сейчас она собирает средства для помощи Украине.

В Instagram девушка также опубликовала видео, где видно, как охрана зала выводит ее на улицу.