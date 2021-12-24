Украинский певец Артем Пивоваров в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал о праздновании Нового года в медпункте и подарках, которые получал в детстве.

Артист признался, что наиболее необычно он встречал праздник в 13 лет.

– За 40 минут до Нового года мы с моим другом решили сходить в магазин за продуктами. Пошли вместе и купили все, что нам нужно. Когда возвращались, увидели, как женщина оступилась на лестнице и повредила себе ногу, – рассказал Артем.

Ребята понимали, что скоро Новый год и вызвать скорую помощь будет сложно, поскольку они были в маленьком городке. Тогда они взяли женщину под руки и пошли вместе с ней в приемную ближайшего медпункта.

– За десять минут до Нового года мы осознали, что нам придется праздновать с медсестрами, старшим фельдшером и незнакомой женщиной. Надеюсь, что сейчас у этой женщины все хорошо со здоровьем. Было весело, даже несмотря на то, что мы не знали друг друга, – вспомнил артист.

Пивоваров добавил, что у него большая семья, поэтому в детстве на Новый год приезжали все родственники с подарками. Особенно ему запомнилось празднование в 7-летнем возрасте.

– Именно в тот Новый год приехали все. Приехал очень далекий родственник с севера, который привез Дэнди, видеомагнитофон, телевизор, и помню машинку на пульте управления. И все это мне! Я был ошеломлен. Это очень сильно запомнилось и отложилось в моей памяти, – рассказал Артем.