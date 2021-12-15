Украинская певица Оля Полякова сообщила, что планирует работать на рождественские праздники, а об отдыхе пока даже не думает.

Об этом она рассказала Фактам ICTV во время съемок для нового проекта Александра Пономарева. Популярный артист подготовил музыкальный сюрприз для украинцев на Рождество.

— Какое настроение вы передаете в этой песне?

— Семейное тепло, национальную идею. Неважно, на каком языке мы поем, какую музыку мы поем, какие стили показываем. Мы все — украинцы, и поэтому в таких проектах объединяемся, чтобы показать, что мы любим свою страну, свои праздники, что мы любим друг друга. Ибо все, что нам остается – это любовь.

— Колядовали ли вы в детстве?

— Ну, конечно, мы ходили колядовать, и это был любимый праздник детства. Я очень хорошо помню, когда идешь, набираешь целый пакет конфет. Вообще я не любила сладкое в детстве, совсем! Но конфеты собирать ходила с большим удовольствием.

— Отпускаете сейчас колядовать детей? Или эти традиции уже отходят в вашей семье?

— Я не знаю, куда в центре Киева, на Печерске, отпустить детей (смеется). Вы что?! Жаль, что мы не можем сейчас никуда пускать наших детей. Моя старшая дочь, 16-летняя Маша имеет право ездить уже по своим делам, а 10-летняя Алиса еще никогда и нигде не была сама!

— Алиса требует подарки на Рождество?

– А как же! Она требует, и мало того, если подарок полезен – это не подарок. Одежда – это не подарок, террариум для ее ящерицы – тоже. Нужно покупать что-нибудь, что она заказала специально. А если говоришь ей: Ну, давай, я подарю для ящерицы террариум, потому что ей негде жить. В ответ я слышу, что это не подарок.

— А какие подарки хочет?

— Ну, какие, глупости свои (улыбается).

— У вас сейчас новогодний график, как вообще восстанавливаетесь?

— Не восстанавливаюсь. Буду восстанавливаться где-нибудь в рехабе (смеется). На ретрите, я имею в виду.

Я всегда перед съемками хожу к косметологу! Потому что женщина в моем возрасте должна за своим лицом следить, ведь в кадре все должно сиять.

— Есть ли у вас уже работа на Новый год? Если да — удваиваете, утраиваете гонорары?

— Конечно! И удваиваем, и утраиваем. В этом году мы работаем на Буковеле, поэтому посетите наш концерт (улыбается).

— А на отдых поедете после новогодних праздников?

— Не знаю, потому что у нас еще потом съемки видеоклипа, и начинается большой проект, в котором я сижу в тренерском кресле, поэтому нет.

— Что вы пожелаете на следующий год всем украинцам?

— Здоровья пожелаю! Нас уже два года штормит от этой болячки, и я очень хочу, чтобы она куда-то ушла. Я хочу, чтобы все были живы-здоровы, а все остальное мы заработаем. Главное – здоровье!

— Что вы будете делать 1 января?

— А 1 января я и вся Украина пойдет со мной в кинотеатр. На фильм Звезды по обмену, в котором я сыграла главную роль вместе с главным героем – Dzidzio, где мы поменялись телами. Я буду играть мужчину, а он — женщину. Это очень хорошая семейная драма, где есть и потасовки, и погоня. Это кино – место и для смеха, и для слез. Это кино красивое, на которое обязательно нужно идти! Всей семьей, с друзьями, коллегами.

– Как вы вживались в мужскую роль? Может быть, у мужа спрашивали совета?

– Да что там вживаться? Я на Dzidzio смотрела. Начали с ходьбы, потому что мужчины по-другому ходят, держат осанку. Надо было учить эту физиологию. Сначала была походка, потом – жесты, потому что женщины жестикулируют так, а мужчины – совсем по-другому! Это нужно было делать. Мы даже занимались с педагогами. Мы полгода только готовились, а потом еще год снимали. Это не какой-нибудь фильм, снятый на коленке, это красивое, большое, очень дорогое кино. Но для зрителя оно не будет дорогим! Поэтому приходите, пожалуйста.