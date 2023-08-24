Святослав Вакарчук рассказал, как они с Жаданом чуть не подорвались на мине. Об этом он заявил во время презентации новой книги Сергея.

Так, на мероприятие был приглашен лидер Океана Эльзы, который поделился необычной историей, связанной с Сергеем.

— На мой день рождение Сергей стоял и следил, чтобы я случайно не стал на противопехотную мину, которая в этот момент была в метре от моей ноги. Это было на Салтовке в Харькове, где мы приехали к военным. Мы разговаривали, а потом я решил попеть — Сергей также был с нами. И тут военные нам говорят: только осторожно, здесь неразорванная мина. Мы только сейчас ее сами увидели, — начал историю Вакарчук.

Святослав добавил, что Сергей не растерялся, и поставил наверх плафон, делая ситуацию более безопасной. Впрочем, музыкант признался, что от такого решения начал только больше думать о взрывном устройстве.

— После такого отношения остаются близкими надолго, — подытожил Вакарчук необычную историю.

Жизнь Сергея трудно назвать скучной — за последнее время писатель не только подвергал свою жизнь опасностям, но и создает слухи о своей жизни. Так, недавно Жадан подогрел слухи о романе с Соловий, выпустив совместное видео.